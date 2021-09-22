砷化鎵IDM廠全訊科技（5222）預計10月下旬掛牌上市，董事長暨總經理張全生指出，公司深耕國防軍用領域，相關訂單能見度看至2024年，在手訂單金額約25億元，以3年分階段交貨及認列營收。砷化鎵與氮化鎵製程產品佔營收比重各半，是國內目前唯一軍用氮化鎵IDM製造商。

全訊22日舉辦上市前業績發表會。全訊初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業與申購，本次辦理現金增資7,537張，預計掛牌後股本將提升至6.78億元。

全訊深耕高階國防軍用功率放大器（PA）市場逾20載，提供政府國防單位、國際軍工產業客戶1GHz-40GHz不同頻帶及傳輸速度的客製化功率放大器晶片、模組及次系統。整體毛利率在五成以上，張全生表示，主要因軍規產品的可靠性及穩定性要求極高，認證門檻也高，因此當能達客戶對穩定量產條件時，通常都有不錯的毛利率水準。

受惠政府「國防自主」政策，全訊2021年前8月營收達5.87億元，大幅年增54.39％。國防相關訂單能見度已達2024年，在手訂單金額約25億元，已遠超過目前年營業額規模（2020年全年營收7.06億元），未來三年分批認列。日前行政院通過為期5年國產自製上限2,400億元軍購特別預算，全訊有機會再爭取多項防禦型武器與雷達次系統標案訂單。

在氮化鎵製程上，全訊已量產高頻、高功率的國防用功率放大器相關產品，是國內目前唯一的軍用氮化鎵IDM製造商。

在站穩軍用領域後，全訊跨足5G毫米波低軌道衛星通信商用領域，投入研發並生產5G通訊小型基地台及低軌道衛星用的毫米波（mmWave）功率放大器，已送樣國內外一線客戶，張全生希望以商用高階5G通訊產品，打造全訊營運第二隻腳。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意