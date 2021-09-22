中國信通院22日公布最新數據，大陸8月手機出貨量為2,430.6萬支，按年衰退9.7％，從7月的28.6％成長速度轉為衰退。

在8月大陸手機出貨中，5G手機1,768.8萬支，按年成長9.4％，占同期手機出貨量的72.8％。2021年前八個月，大陸市場手機出貨量2.27億支，按年成長12.3％。

大陸7月手機出貨2,867.6萬支，年增28.6％，終結4至6月連續的手機出貨衰退狀況，但在8月整體手機出貨狀況再次衰退。

不過當前5G手機加速滲透，成為市場成長主要驅動力。5G手機在7月出貨量2,283.4萬支，年增64.1％。8月成長率有所放緩，成長9.4％，占整體手機比重73％，也較7月減少7個百分點。

(時報資訊)

#手機出貨 #大陸 #手機

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