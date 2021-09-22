德化工大廠巴斯夫宣布與寧德時代新能源科技公司（寧德時代）在電池材料解決方案領域建立策略合作關係；此次合作包括正極活性材料(CAM)及電池回收，透過開發永續發展的電池價值鏈，推動寧德時代在歐洲的在地化，以及加速落實兩家公司的全球碳中和目標。

巴斯夫表示，寧德時代是全球領先的新能源創新科技公司，致力為全球新能源應用提供一流的解決方案和服務；首家歐洲工廠已於德國興建中，以實現鋰離子電池在地化生產，此舉可加快本土供應鏈發展的速度，以服務歐洲客戶及消費者。

巴斯夫為全球最大的汽車行業化學品供應商，在正極活性材料領域建立強大的市場優勢，製造及研發足跡遍佈全球，並擁有中高鎳、富錳、無鈷正極活性材料等產品組合。在歐洲，巴斯夫以先進製程技術、生產過程中使用優化的清潔能源組合、可靠的在地原材料供應鏈，以及更短、更高效的物流，讓正極材料的碳足跡有望領先業界。

巴斯夫歐洲公司執行董事會成員Markus Kamieth指出，朝向電動交通轉型需要在整個價值鏈中打造強大的合作夥伴關係；寧德時代在鋰離子電池方面的強大專業技術知識，將加快創新並加速在全球形成一條永續發展的電池價值鏈。

這次與寧德時代的策略合作讓巴斯夫和全球領先的電池供應商在正極材料及電池回收領域密切合作，進一步深化全球市場地位；寧德時代也可發展在地化的電池回收網絡、打造可靠的原材料供應鏈，進而增強在歐洲的客戶服務能力。

巴斯夫產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域，全球約110,000名員工；2020年全球銷售額約590億歐元。

(時報資訊)