台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）旗下子公司榮福公司與專注於土壤及地下水污染整治業務的台境企業(8476)，22日宣布，簽訂合作契約，將結合彼此專長，攜手土壤污染整治服務。

日前高雄市政府高調宣布，配合行政院打造南部半導體材料「S」廊帶計畫，將積極活化中油高雄煉油廠舊址，除了建置包含「循環技術暨材料創新研發中心」及「材料國際學院」等研發核心，高雄煉油廠轉型開發活化，能夠向北串接橋頭、路竹至南科的新興半導體製造聚落，往南與大社、仁武、大寮、林園、小港等既有石化鋼鐵產業互補，是落實穩固臺灣半導體產業領先的國家戰略。

為此，除啟動55公頃行政區無污染土地都市計畫變更程序外，市政府更已效法德國魯爾工業區經驗，將佔地面積更大的舊廠作業區土地183公頃同步整治與開發工作，以加速土地活化，超前部署爭取優質科技大廠進駐北高雄科技矽谷走廊。天下雜誌報導指出，目前已成功吸引台積電的目光規劃投資設廠，因此催生出的土壤污染整治服務產值，在未來1~2年內可上看300億元。

因此，甫於8月份辦理的「加速高雄煉油廠第三區土壤及地下水污染整治工作」標案，台境企業取得最大整治區塊之技術服務合約，契約金額約24.9億元，其中整治工法中佔關鍵要素的熱脫附處理技術，即係委託久陽集團旗下的榮福公司，為其提供設備規劃與建置，以及現場油污土壤熱處理作業操作及維運服務。契約工期約400餘日，預期對兩公司營運都將帶來顯著挹注。

久陽集團近年來積極投入環保及綠能領域，不但成功跨入焚化爐整改及代操作服務，憑藉此案將水平拓展至土壤污染整治領域新應用，擴大熱處理技術之服務收入，持續擴充其環保服務範疇。

展望未來，雙方均樂觀期待此次強強聯手合作的效益，並持續就中油高廠後續尚有五期的土污整治標案深化合作，共同爭取未來商機並善盡企業社會責任。而榮福公司更可利用此一合作機會擴大業務基礎，提升營運績效，朝股票掛牌目標邁進，藉此可望對久陽的長期股東權益帶來正向效益。

(時報資訊)

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