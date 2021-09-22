藝人小嫻（黃瑜嫻）與金剛（李信樵）交往1年感情穩定，兩人目前定居屏東，還在墾丁大街擺攤賣雞翅，吸引大批民眾排隊購買兼求合照。未料近日卻有網友質疑雞翅一隻賣40元未免太貴，這也讓小倆口在開直播時忍不住哭了，吐露餐飲業背後不為人知辛酸，此時更有內行網友指出當中關鍵，直指小嫻、金剛不會包裝，若照以下建議做，不僅雞翅賣到爆，搞不好1年後就有人找他們加盟了。

小嫻與金剛在墾丁大街擺攤賣雞翅，一隻售價40元被網友質疑太貴，也讓小倆口在直播解釋成本售價時，忍不住難過落淚，表示用的都是真材實料，更透露餐飲業背後不為人知辛酸，「我們做得這麼辛苦，當我們兩個一起包貨，包到早上5點4點半5點半的時候，有誰知道沒有人知道啊。」還曾因為品質不好，一次丟掉600多隻雞翅。

小嫻與金剛的雞翅事件就在PTT論壇引發熱烈討論，還釣出一位網友專業回文，點出小倆口關鍵在於「不會包裝」，「雞翅不能直接叫雞翅啊，要叫手羽先（日文雞翅膀之意）。然後也不要賣40，要賣80，強調這是每日新鮮的溫體土雞手羽先配合16小時25道工法的料理，一日限量只有100組。」

「同時先去台北101美食街，擺櫃三個月後，再宣布前進墾丁大街架設快閃餐車請幾個電視節目、YouTube炒熱氣氛。」這位專業網友更表示，若小嫻金剛照這樣做，搞不好不到1年後就有人找他們加盟了。

此篇PO文也在PTT引發熱議，吸引不少網友留言讚爆，「懂行銷」、「您真內行」、「你好懂…」、「這招可以，會賣爆」、「真的要懂行銷」、「行銷大師」、「笑死，到時賣1隻100也便宜www」、「手羽先聽起來94高級」。

(時報資訊)