恒大危機對金融市場造成威脅，讓各方開始擔憂哪些金融商品也遭波及，尤其先前外媒指出，大陸負債累累的房地產開發商大舉發債，使陸企成為亞洲3000億美元高收益債券(垃圾債)市場的重要組成，擔憂恒大危機一旦引爆，將導致高收債市場受到牽連。專家表示，若從全球市場來看，大陸債市在全球比重偏低，甚至高收債比重更低，影響可說是微乎其微。

《華爾街日報》曾在8月報導，北京當局近期嚴打大陸互聯網產業、補教業，甚至是對房地產活動龐大的債務問題進行管制，這導致大陸房地產高槓桿經營的手段不能再使用，資金鏈瀕臨斷裂。

北京當局2020年底對房企有息債規模設置3條紅線，讓越線的房企再融資面臨限制，這導致手上資金短缺的恒大集團6月發債後，海內外有息債券高達880億美元，尚未清償的債務也達160億美元，部分債券價格甚至遭到腰斬，標普也在8月將恒大的信評調整至「CCC」。

恒大總體債務高達3050億美元，若無法償還或是支付債券利息，將導致違約風險，引發更嚴重的金融危機，對此，恒大集團22日指出，23日將如期支付公司債「20恆大04」利息，並以場外方式處理，當日總計要支付包括這筆利息，總計超過上億美元的資金；此外，恒大集團9月29日還得支付2024年3月到期債券VG158786753，約4750萬美元。

據Zero Hedge報導，德意志銀行分析師Craig Nicol最新研究報告指出，雖然大陸高收益債券報酬率今年以來大跌18%，但大陸投資級債券報酬率仍上漲1%，整體高收債市場的報酬率也有3~5%。

大陸以美元計價的高收益債利差近期也擴大至1600個基點、達2020年新冠疫情爆發以來最高，9月以來利差就擴大326個基點，但大陸投資級債利差本月以來卻僅擴大7個基點，比第二季10個基點還要收斂。

歐美高收益債利差雖在近期擴大，但仍處在過去10年以來低點，Craig Nicol指出，整體利差振幅不大，所以相關風險蔓延有限。德銀分析，全球高收益債對於大陸市場曝險僅有5%，歐洲高收債的曝險也不到1%，雖然大陸房企不良債占總體高收債比重高達69%，但其他產業僅有6%，僅略高於全球高收債市場，所以債市幾乎對恒大危機可說毫無波動，整場危機焗限在大陸房市。

不過，最大的問題在於，大陸房地產活動占GDP總額達30%，對於家庭財富的占比更達70%，恒大危機影響依然不容小看。據《Barrons`s》報導，TS Lombard新興市場小組主席Lawrence Brainard在一場視訊會議提到，避免失序違約、以防戳破房地產泡沫，是北京當局首要任務，由於房地產是大陸家庭最大資產，若房價大跌15~20%，將引發社會動盪，穩住大陸房市將成為穩定社會秩序的關鍵，北京當局會極力限縮恒大危機的衝擊，保障民眾的財產安全，這與過去幾個月對阿里巴巴、騰訊的打擊行動相當不同。

(時報資訊)