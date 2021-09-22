中秋連假期間受恒大債務危機引發全球股市恐慌，台股今(22日)補跌下殺350點，摜破半年線，也跌破萬七，收在16925點，三大法人合計賣超426.81億元，其中，外資賣超354.95億元，賣超最多的友達即被賣超6萬2900張，拖累大盤指數下跌百點的台積電也被賣超1萬6230張，而在外資賣超前10名當中，就有多達6檔為金融股。

台股今日毫無意外地開低走低，電傳金全面下挫，終場下跌350點，三大法人合計賣超426.81億元，其中，外資及陸資賣超354.95億元，自營商賣超93.44億元，僅投信買超21.58億元。

權值股王台積電盤中一度跌至583元，跌幅近3%，終場收在586元，下跌14元，跌幅2.33%，影響大盤下跌約115點，外資、自營商同步賣超，外資賣超1.6萬張，自營商也賣超3168張；不僅台積電，外資與自營商也聯袂賣超聯電，外資賣超1萬3479張，自營商也賣超3338張，聯電終場收在64.6元，下跌1元，跌幅1.52%，跌破月線，但仍守在季線、半年線、年線之上。

統計外資今日賣超前10大個股依序為友達、新光金、玉山金、國泰金、中信金、國泰台灣5G+、台積電、中鋼、開發金、元大金，其中，外資雖然大賣友達6萬2900張，但外資買超第1名的則是群創，共買超2萬0103張。

另外，外資賣超前10大個股即有6檔為金融股，賣超第2名的新光金共賣超5萬2325張，第3名的玉山金也賣超2萬5533張；如果加計賣超第11名至第20名的個股，將又再增加第一金、兆豐金、華南金、台企銀、合庫金等5檔金融股，合計共賣超11檔金融股。

至於外資買超的前10大個股依序為群創、大同、台聚、華邦電、華夏、元大台灣50反1、台玻、仁寶、永光、聯成等，外資買超第2大的個股為大同，共買超1萬8848張，買超第3大個股為台聚，共買超1萬6171張。

(時報資訊)

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