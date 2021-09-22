大陸國家統計局近期公布最新城市評等，按第七次大陸全國人口普查數據，城區常住人口1千萬以上的超大城市達到7座，城區常住人口500萬以上的特大城市達到14座。
大陸國家統計局公布的「經濟社會發展統計圖表：第七次全國人口普查超大、特大城市人口基本情況」近日在求是雜誌上公布，按照該第七次全國人口普查數據，超大城市包括上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津7城。
特大城市則有14座，包括武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連。其中，武漢城區常住人口為995萬，距離超大城市的門檻僅有5萬人之差。東莞常住人口則為956萬。
(時報資訊)
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