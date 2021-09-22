有台灣金融安全網之稱的中央存保公司董事長換人。金管會22日公告，由經國管理暨健康學院講座教授朱浩民接任存保公司董事長，曾是政大金融所教授、台灣金控董事、第一金控獨董的朱浩民，亦是存保公司近15年來第一位非金管會或中央銀行官員轉任的董事長。

存保公司22日亦進行董事長交接，金管會副主委蕭翠玲監交時表示，過去八年存保在董事長林銘寬帶領下，完成強化承保風險控管、持續累積存保賠款準備金、受託管理金融業特別準備金、完成純網銀監理系統建置、順利讓二家純網銀開業即成為要保機構等績效。

而新任董事長朱浩民亦發表上任後要精進的四大業務目標，一是因應金融科技及網路金融興起，銀行的授信、存款結構及金融商品亦隨之改變，將配合新金融環境持續強化存保公司金融預警系統，有效控管承保風險；二是ESG議題是目前金融市場及金融監理關注重點，對銀行授信及經營產生重大影響，存保對要保機構的風險監控亦將與時俱進。

三是存保為國際存款保險機構協會（IADI）會員並擔任重要職務，將持續加強國際交流，提升國際知名度。四為資訊安全無論對金融業或存保公司均為現階段重要議題，存保公司將持續強化資訊安全控管措施。

中央存保即銀行、信合社等金融機構的保險公司，每年依銀行保額內存款收取保費，若金融機構發生流動性危機時，存保公司可提供融通、資金調度，先前問題金融機構退場，亦是由存保公司負責執行接管工作，及現在金融重建基金的善後收尾，目前更協助金管會建立場外預警機制，隨時監控銀行的流動性、資本健全等。

存保公司成立以來多由財政部（2004年金融保險分出成立金管會）、金管會及央行官員轉任存保公司董事長，總經理則多為內升，原存保董事長林寬銘即是央行轉任，此次屆齡卸任，由朱浩民接任存保董事長，這也是繼2006年董瑞斌之後，存保15年來再一次由非財金央行官員接任董事長。

(時報資訊)