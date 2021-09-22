禾伸堂（3026）龍潭新廠原定今年第三季投產，然受到邊境管制影響，外籍工程師無法如期來台，在變數仍多之下，禾伸堂新廠量產時間點未定，延後量產幾成定局。

禾伸堂22日回應，生產設備已經運抵台灣，但是部分進口的設備需要外籍工程師來台裝機，國內的疫情自5月升溫，且進行邊境管制，影響工程師來台的時程，因此雖然生產線持續調教，但是真正大量投產的時間點還無法確定。

禾伸堂的龍潭新廠投資總金額上看25億元，鎖定氮化鎵快充、汽車等相關領域的應用，原定今年第三季開始啟動量產，全產稼動之下，月產能約6億顆，推升總體產能上看16億顆，相當於增產60％，公司原計畫分階段提升產能，2022年逐漸進入滿載水位。

禾伸堂日前參加券商舉辦的法說會，法人引述，禾伸堂認為，被動元件訂單能見度仍高，客戶的訂單狀況大致穩健，禾伸堂自身也維持1-2個月的庫存水位，但是客戶端因料件的變化很大，對於客戶的庫存水位並不清楚。

禾伸堂今年上半年資本支出約7億元，公司原規劃2018-2020年之間，每年約維持10億元資本支出，至於延後投產是否牽動資本支出計畫？禾伸堂表示，目前還無法確定。

根據股市觀測站資料顯示，禾伸堂今年上半年營收達88.1億元，稅後純益11.3億元，每股稅後純益7.13元，與MLCC大廠華新科上半年獲利差距不遠；22日受到台股指數重挫影響，禾伸堂股價也跟進下跌，終場收在116.5元，股價接近前波低點。

禾伸堂為被動元件通路商，被動元件自製、代理的產品占其營收比重約35％，因此鎖定0603以上大尺寸MLCC，加上高配息的股利政策，在被動元件行業內為小而美的廠商，發展路線與國巨、華新科不同。

(時報資訊)

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