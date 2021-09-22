工業富聯22日發佈公告，擬以集中競價交易方式，以不低於10億元人民幣（折合新台幣約43億元）及不超過15億元人民幣（折合新台幣64.5億元）的公司自有資金，以不超過每股17.95元人民幣的價格進行回購，回購股份擬用於員工持股計畫。

恒大財務危機延燒，讓兩岸股市震盪加劇，為護持自家股價，工業富聯宣布執行庫藏股，回購後的股份擬用於員工持股計畫，回購期限自董事會審議通過回購股份方案之日起算，以不超過12個月為限。

根據計畫，工業富聯本次回購若按照回購資金總額上限及回購價格上限測算，預計回購數量約為8,356.55萬股，占公司目前流通股股本2.75％；按照回購資金總額下限及回購價格上限測算，預計可回購股份數量為5,571.03萬股，占公司目前流通股股本的1.83％。

工業富聯強調，截至今年6月30日止，工業富聯總資產約為2,311.00億元人民幣、歸屬於上市公司股東的淨資產1,056.83億元人民幣。若按回購資金總額上限人民幣15億元，根據2021年6月30日的財務數據測算，回購資金約占公司總資產的比重為0.65％、約占歸屬於上市股東的淨資產的比重為1.42％，工業富聯擁有足夠的自有資金，足以支付本次股份回購款。

工業富聯強調，之所以執行回購股份計畫，係為了保護廣大投資者的利益、增強投資者對公司未來發展前景的信心，並利於構建長期穩定的投資者結構，為公司在資本市場樹立良好形象，提升對公司的價值認可。本次股份回購將用於員工持股計畫，有利於完善公司長效激勵機制、激勵公司員工為公司創造更大價值，提高公司員工的凝聚力，有利於促進公司穩定、健康及持續發展。

工業富聯CEO鄭弘孟表示，為了激勵員工、進一步促進長期穩定的發展目標實現，工業富聯決定進行首次股權回購，進行員工持股計劃。今後工業富聯將繼續發揮技術及行業優勢，在半導體、新能源車以及數據中心三大賽道上大力拓展新業務，使員工與公司共同發展、與市場共同成長。

(時報資訊)