近期市場受恒大事件影響回檔修正，但根據歷史資料，大陸前幾次監管收嚴雖都致使恒生指數短期震盪，但股市長期往往再創新高。中信投信22日表示，大陸經濟展望仍長期看好，有助企業獲利持續成長，市場最終將回歸基本面，支撐指數回穩。

中信中國高股息基金（00882）經理人葉松炫表示，近期恒生指數股價淨值比受恒大事件影響而跌破1，但根據歷史經驗，恒生指數股價淨值比跌破1時，此後一年指數的補漲行情相對可期。中信中國高股息追蹤的恒生中國高股息率指數也具備類似趨勢，指數跌深後，往往迎來一波反彈。

葉松炫表示，恒生中國高股息率指數成分股主要為地產、金融、公用事業（電力）等。成分股中的地產股多數已達到政府要求的「三道紅線」規範，或是僅剩一條紅線未達標。金融產業雖受恒大危機牽連，表現受壓抑，但8月銀行相關成分股仍繳出3.5％的平均漲幅，顯示投資人對系統性風險疑慮相對樂觀。

葉松炫指出，大陸電力股的表現尤其值得注意。大陸電價將迎來自由化改革，推行離尖峰電價制度，為電價十年來首度調漲，相關中國電力股毛利率有望提升。且加速相關新能源電場建置。此外，大陸於7月啟動全國碳權交易市場，華潤電力等企業成為首批經營企業，隨未來將有更多產業加入碳權交易，有利提升企業營收，電力股後市備受期待。

(時報資訊)