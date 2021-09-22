【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)今（22）日公告，董事會通過於即日起1年內，擬以集中競價交易方式，使用人民幣10～15億元（約新台幣43～64.5億元）的自有資金，以不超過每股17.95元人民幣的價格買回公司股份，將用於員工持股計畫。

工業富聯截至6月底總資產約人民幣2311億元、歸屬母公司淨資產為人民幣1056.83億元。若按照資金總額及買回價格上下限估算，此次買回股份計畫預計可買回約5571.03～8356.55萬股，占公司目前流通股數約1.83～2.75％。

工業富聯表示，而若按此次買回股份資金總額上限人民幣15億元估算，買回約占公司總資產0.65％、約占歸屬母公司股東淨資產1.42％。因此，公司擁有足夠的自有資金支付此次股份買回款項。

工業富聯表示，此次買回股份將用於員工持股計畫，有利完善公司長效激勵機制，提高員工凝聚力、激勵員工創造更大價值，促進公司穩定、健康及持續發展。同時，亦有利保護投資人利益、增強對未來發展信心，構建長期穩定的投資人結構，提升對公司價值認可。

工業富聯執行長鄭弘孟表示，2021年上半年財報已顯示出公司在高階智慧製造、5G+雲運算、工業互聯網等既有優勢業務維持成長，且公司資金運用健全、現金充足。根據未來戰略和業務發展計畫，管理層對於未來發展充滿信心。

鄭弘孟指出，為激勵員工、進一步促進長期穩定發展目標實現，工業富聯決定進行首次買回股份，以進行員工持股計畫。未來將持續發揮技術及產業優勢，在半導體、新能源車以及數據中心三大面向大力拓展新業務，使員工與公司共同發展、與市場共同成長。

(時報資訊)

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