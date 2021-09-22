【時報記者任珮云台北報導】美國FOMC會議本周召開在即，推升近一周美國10年期公債殖利率續揚，但風險性債券買氣也獲得支持，根據最新EPFR，包含高收益債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金，上周再吸引161.3億美元，不僅已連續9周有超過百億美元的資金淨流入，並已連續27周吸引資金進駐，累計今年來淨流入金額達4244.05億美元。

進一步來看三大主要債市上周基金資金動能，仍舊以投資級企業債券基金買氣最強，不僅上周再流入105.64億美元，更已連續27周吸金；高收益債券基金上周資金淨流入金額再擴大至24.23億美元，也已連續9周吸金；新興債券基金上周淨流入金額雖收斂至14.01億美元，卻也連續3周吸引資金淨流入。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，通膨走向與就業改善顯示美國縮減購債在即，聯準會重申鴿派不急於升息，意味貨幣政策將採漸進調整，預先反應Fed本周可能的鴿派立場，國際資金持續進駐主要債券基金懷抱，包含高收益債券在內的三大主要債券基金已連續3周全面吸金，高收益債券更已連續9周吸引國際資金持續力挺。

黃百嵩分析，回顧上一次2013年聯準會減債經驗，摩根高收益債券在宣布減債前、宣布減債到開始執行、減債開始後期間均表現穩健，波段漲幅分別達8%、1.6%和5.9%，加上基本面復甦使高收益企業信用品質持續轉佳，更添高收益債投資魅力。

根據歷史經驗，高收益債與美股有著高度正相關，兩者表現幾乎是亦步亦趨，想搶搭美股行情，又擔心股票波動風險者，高收益債提供另一個穩健選擇。目前美國經濟正加速回到正軌，投資高收益債正可搭上經濟復甦與美股多頭行情的順風車。

至於債券投資人最關心的違約率，黃百嵩說明，今年高收益債違約率可望來到2007年以來低位：在景氣復甦、疫情改善、油價回升等因素帶動下，今年以來高收益債違約率持續下滑，且市場進一步下調今年高收益債違約率預估值至0.65%，亦有利高收益債的整體表現。

(時報資訊)