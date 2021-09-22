倫元投顧分析師陳學進表示，台股22日開低下殺拉回，終場下跌350.97點，跌幅2.03％，收在16,925.82點；櫃買指數亦同步下挫3.5點，跌幅1.66％，收在207.81點；三大法人進出方面，外資轉賣354.95億元，投信續買21.58億元，自營商轉賣93.45億元，惟外資法人於台指期轉賣1,201口多單，累計淨空單部位為17,828口，心態轉趨謹慎保守。

隨恒大集團債務違約風暴愈演愈烈，惟這應僅是短暫衝擊，後續可望迅速回穩。原因有二，首先，高盛中國經濟專家研究報告指出，恒大危機將拖累大陸國內生產毛額（GDP）達1.42兆至4.17兆人民幣。

與2008年美次貸危機相比，當時美國房地產抵押貸款超過當年GDP的32％，以美國2020年GDP總量約達21兆美元換算，影響高達6.72兆美元，且本次恒大事件應是可控的，就看大陸政府何時出手。

第二，根據金管會日前公布國內金融業曝險狀況，合計金額約22億元，還在可控範圍內。截至7月底，國內保險業者皆無投資恒大相關股票或債券等有價證券，故應是心理面大過實質經濟面影響。

個股方面，本周納入投資組合的台揚，為低軌道衛星概念股、營運轉機成長可期，配合內外資法人大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有望續漲。

展望後市，受惠5G新機行情、全球半導體晶片需求升溫，不僅帶動國內8月出口規模達395.5億美元，再創歷年單月新高水準，第四季更可望突破400億美元大關，顯見目前國內經濟仍穩步復甦中。

選股方面，在恒大事件衝擊下，即便鋼鐵、水泥、鐵礦砂等房地產原物料，及中概股所受波及甚鉅，惟晶圓代工、電動車、低軌衛星概念股「三大主軸」，仍值得留意。

(時報資訊)