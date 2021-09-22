自從美國總統拜登一上任，便火速簽署行政命令重返巴黎氣候協定，率領歷來規模最大的氣候變遷專家團隊進駐白宮，發布最新再生能源藍圖，新計劃涵蓋對潔淨能源基礎建設的大量投資；包括投資4,000億美元於乾淨能源，朝2035年前實現零碳能源產業、並於2050年達到淨零排放邁進。這場「淨零之戰」，頗有美國隊長再起之姿，氣候變化在美國重新成為矚目焦點，對投資人來說，也將帶來許多投資契機。

匯豐中華投信表示，永續投資概念盛行的當下，ESG基金快速成長將是一大趨勢，依據晨星統計，截至2020年底，亞洲地區ESG規模年成長超過一倍，來到254億美元；除此之外，預估2025年全球ESG資產規模將達53兆美元，占整體資產規模140.5兆美元約三分之一。除此之外，另一大趨勢為ESG ETF被動投資超車主動型基金，在2020年ESG ETF的資金淨流入367億美元，遠遠超過主動型基金淨流入的144億美元，顯見投資人透過ETF來投資ESG已成為市場的顯學。

匯豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達指出，ESG多元組合透過ETF來建構投資組合，是一個極具效率與廣度的投資方式；ETF持股、債的檔數多，股票通常有100至200檔之多，債券ETF甚至有高達3,000多檔，這樣的投資可以滴水不露，涵蓋到ESG的各個題材；加上ETF投資標的多為市場極具代表性的企業，可自動篩選掉地雷與不符合ESG的企業；而ESG企業的發展日新月異，透過ETF的投資，當有新創概念的ESG企業被納入指數時，亦有機會可以投資到這樣的標的。

除此之外，運用多元資產配置策略，在股票、與債券基金部位中調整，更有利於在不同景氣循環中追求長期的報酬。

匯豐中華投信進一步表示，單純的慈善活動專注在社會效益，透過捐款等方式來改善社會問題；另一方面，傳統金融投資只注重投資回報。而ESG投資在於投資過程中加入ESG考慮因素，從而降低風險及尋找機遇，在追求長期報酬時，兼顧投資與社會效益。對於投資人來說，隨?ESG策略逐漸成為市場主流，適合一般投資者的相關產品愈來愈多，成本亦穩步下降，在趨勢的浪潮下，不妨考慮將ESG產品納入投資組合，作為長期資產配置的一環。

(時報資訊)