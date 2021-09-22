振興五倍券首日上路，各家優惠有限額、民眾瘋搶導致當機災情頻傳，純網銀逆向操作。樂天銀22日指出，因預期數位五倍券綁定首日系統會有災情因此不急推出五倍券優惠，但樂天拼振興也不落人後，在同日祭出PChome 購物50％現金回饋，10月31日前只要用樂天銀行APP連結Pi拍錢包於PChome線上購物網站就有50％現金回饋，「免登錄、無低消、名額無上限」，不必搶就回饋，定存再給年息2％。

在一片領券熱潮中，樂天銀行出奇招，選在振興五倍券開放的同一天推出50％高額回饋的網購優惠，每人回饋上限新台幣1,000元。樂天良指出，此次網購戰場鎖定「PChome線上購物」、「PChome 24h購物」、「PChome 24h購物書店」等平台，「免登錄、無低消、名額無上限」。

樂天銀行指出，民眾只須登入「樂天銀行APP連結Pi拍錢包」，掃描上述PChome旗下購物平台的訂單QR code完成付款，即有50％現金回饋，回饋金將直接匯入帳戶變成存款，等於買兩千賺一千。活動限時至2021年10月31日，有興趣的民眾只須打開手機即可線上申請樂天銀行帳戶，最快十分鐘就能完成。

樂天銀行強調，同期間樂天銀還推出2％超高年利率的一個月優惠定存，無論是追求穩定報酬的保守型投資人、剛出社會的新鮮人、或是高資產的新貴或企業家，所有族群皆可適用。此優惠定存專案提供三種存單金額—2萬、5萬、10萬，讓客戶可依照財力狀況自由選擇，而且無須長期鎖住資金，存期1個月即可領回2％年利率。

樂天銀行還提供小訣竅，每位客戶於活動期間內，可享有優惠存款上限共新台幣17萬元，利息隨定存到期將一次支付。此優惠專案的利率是樂天國際銀行一般一個月定存牌告年利率的4倍之多。

(時報資訊)