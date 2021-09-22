【時報記者任珮云台北報導】台灣央行近期在臉書以2008年9月15日雷曼兄弟宣布倒閉，並擴大成舉世震驚的全球金融危機主題，討論近期市場上聚焦的中國恆大集團面臨破產議題。央行臉書上提到，中國大陸房地產巨擘恆大集團爆發財務危機，市場擔憂醞釀中國大陸房地開發商的破產潮，被視為是中國大陸版的「雷曼時刻」，央行解釋，國際間發生大規模的金融危機時，常以「雷曼時刻」來形容」。此也被市場解讀，央行暗喻恆大集團恐演變為陸版「雷曼事件」。

恆大事件讓市場憂心是否重演2008年雷曼兄弟倒閉後，對全球金融市場的衝擊，保德信中國品牌基金經理人許智洋分析，恆大集團主要是地產商，儘管建案量近800件且遍布全國，負債金額亦高達3000億美元，為全球負債最多的房企，若違約或倒閉，必然對經濟有相當大的衝擊，但不至於演變成陸版的「雷曼事件」或導致全球金融風暴及衰退。

許智洋進一步說明，由於雷曼兄弟在2008年為美國第四大投資銀行，屬於金融機構，投資金額龐大，當時金融市場已浮現不良的次貸及衍生性金融商品的問題，關聯的金融機構眾多，因此影響層面甚廣；此外，目前全球財務體質相對2008年健全，單一地產企業違約或倒閉不至於影響全球經濟體系。

許智洋認為，中國各地區堅持「房住不炒」的原則，對於房地產調控仍將持續，然而在考量目前經濟成長略有放緩之際，預期中國政府可望透過官營銀行進駐處理資產與負債，讓恆大事件「有序的退場」，而對於政府扶持的半導體、新能源車等產業，或是受惠第四季傳統旺季的消費產業基本面影響性不大。

在中國股市投資面上，許智洋建議，近期陸股受監管政策影響較為疲弱，但主要為港股與中概股實質衝擊較大，內需為主的A股基本面未受影響，隨著監管制度落地，待信心面修復後仍將有表現機會，建議中國股市布局以A股為主，若目前持有者則可續抱。

(時報資訊)