正逢陸股及台股中秋假期休市期間，全球市場不平靜，保德信投信指出，中國恒大集團的隱憂週一在全球股市發酵，此外，美國聯準會於周二開始召開為期兩天的利率決策會議，又有Delta疫情持續升溫以及美國債務上限風險等多項利空因素加疊之下，導致全球股市面臨修正，然而周二跌幅均有所緩和。

目前中國恒大集團事件成為全球關注焦點，保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，為了避免中國房地產企業過度槓桿導致房市泡沫化，近幾年中國政府反覆強調「房子是用來住的，不是用來炒的」，藉此促進房地產市場抑制不合理需求，而在今年十四五計畫中，除再提「房住不炒」的口號，中國國家主席習近平更重申「共同富裕」，顯示了這次官方調控的決心。

恒大事件讓市場憂心是否重演2008年雷曼兄弟倒閉後，對全球金融市場的衝擊，許智洋分析，恒大集團主要是地產商，儘管建案量近800件且遍布全國，負債金額亦高達3000億美元，為全球負債最多的房企，若違約或倒閉，必然對經濟有相當大的衝擊，但不至於演變成陸版的「雷曼事件」或導致全球金融風暴及衰退。

由於雷曼兄弟在2008年為美國第四大投資銀行，屬於金融機構，投資金額龐大，當時金融市場已浮現不良的次貸及衍生性金融商品的問題，關聯的金融機構眾多，因此影響層面甚廣；此外，目前全球財務體質相對2008年健全，單一地產企業違約或倒閉不至於影響全球經濟體系。

許智洋認為，中國各地區堅持「房住不炒」的原則，對於房地產調控仍將持續，然而在考量目前經濟成長略有放緩之際，預期中國政府可望透過官營銀行進駐處理資產與負債，讓恒大事件「有序的退場」，而對於政府扶持的半導體、新能源車等產業，或是受惠第四季傳統旺季的消費產業基本面影響性不大。

(時報資訊)