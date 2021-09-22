大陸房產巨頭恒大破產危機，衝擊金融市場信心，連日來引爆國際股市劇烈震盪。全球最大避險基金橋水投資創辦人達里歐（Ray Dalio）認為，中國恒大集團債務違約危機是「可以管控的」，並非陸版雷曼兄弟風暴，原因在於債務問題是當地貨幣造成，那麼就可透過協商來解決。

Business Insider報導，達里歐21日在格林威治經濟論壇 （Greenwich Economic Forum） 受訪時表示，雷曼時刻對金融體系造成廣泛的結構性傷害，後來美國財政部介入其借貸問題，聯準會（Fed）祭出量化寬鬆貨幣政策，才緩解危機，但恒大並不是像雷曼會撼動市場的事件。

達里歐解釋，對各國來說，基本經濟學是指若債務問題是當地貨幣造成，那麼就可透過協商來解決。他認為，這種情況不斷重演，投資人受到一點警示不是壞事

，這就是體制運作方式。

路透報導，國際貨幣基金組織（IMF）表示，房地產業是大陸經濟的重要部分，正在密切關注中國恒大集團的相關發展，相信北京政府有辦法防止事態演變成一場系統性危機。

經濟合作暨發展組織（OECD）首席經濟學家Laurence Boone也表示，大陸當局有財政和貨幣能力控制恒大的債務危機，對其他市場影響應該有限。

此外，恒大地產集團今（22）日上午公告指稱，將於明（23）日如期支付所發公司債「20恒大04」利息。這代表此前對該期債可能出現付息違約的危機暫時得到緩解。

(時報資訊)