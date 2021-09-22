【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】22日開高，因傳出債務危機的中國恒大表示，將支付部分即將到期的債券利息。同時，旅遊相關類股也來到14周新高，STOXX 600指數在461.4點，漲2.72點或0.59%。

　恒大在德國法蘭克福上市的股票，22日曾創新低，但目前大漲15.1%。恒大地產表示，將支付國內債券利息，讓全球股市暫時鬆一口氣。

　在傳出美國DraftKings將以224億美元價格收購英國博弈業者Entain後，歐洲旅遊休閒產業上漲8.2%，並創下新高。

　美國快遞業者FedEx人力不足，導致營收減少與作業時間拉長，全年財測慘遭下修，德國郵政也聞聲下跌2.3%。

(時報資訊)

#STOXX #歐股

主要市場指數

紐約道瓊
33919.84 -50.63(0.15%)
05:12
S&P500
4354.19 -3.54(0.08%)
05:12
Nasdaq
14746.40 +32.49(0.22%)
05:16
費半指數
3345.03 +6.79(0.20%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
09/21
上證指數
3628.49 +14.52(0.40%)
15:01
深圳成指
14277.08 -82.28(0.57%)
16:29
英國FTSE
7082.56 +101.58(1.46%)
21:01
法國CAC
6635.68 +82.95(1.27%)
21:01
德國DAX
15468.97 +120.44(0.78%)
21:01

延伸閱讀