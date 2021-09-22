【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】22日開高，因傳出債務危機的中國恒大表示，將支付部分即將到期的債券利息。同時，旅遊相關類股也來到14周新高，STOXX 600指數在461.4點，漲2.72點或0.59%。
恒大在德國法蘭克福上市的股票，22日曾創新低，但目前大漲15.1%。恒大地產表示，將支付國內債券利息，讓全球股市暫時鬆一口氣。
在傳出美國DraftKings將以224億美元價格收購英國博弈業者Entain後，歐洲旅遊休閒產業上漲8.2%，並創下新高。
美國快遞業者FedEx人力不足，導致營收減少與作業時間拉長，全年財測慘遭下修，德國郵政也聞聲下跌2.3%。
(時報資訊)
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