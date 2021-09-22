中國船企8月新船接單量達42艘共計78.34萬CGT，占到全球市場43％，超越韓國船企登頂全球首位。

界面新聞報導，Clarkson Research數據指出，8月中國船企新船接單量反超韓國登頂第一。中國船企新船單月接單量在4月時，時隔9個月後再次超越韓國船企，但在5至7月又被韓國船企反超。

陸股中國船舶22日全天高漲，盤中一度漲停，收盤漲9.15％報人民幣（下同）28.39元。中國船舶近日也宣布，截至8月底承接各類船舶海工生效項目303艘，提前4個月完成全年目標，承接總量創下集團近10年紀錄。此外，包括中國重工、亞星錨鏈、中船科技等類股也都高漲。

(時報資訊)