也是綠色經濟受惠者，隨著減碳意識高漲，國內太陽能新廠紛紛成立，保全業龍頭中保科（9917）協助太陽能廠導入大型場域周界管理解決方案的案件增多。

中保科指出，預期今年案量增加件數應有3成以上。

企業在中南部建設太陽能廠種電需求大增，也帶動中保科在太陽能廠案場的市場需求。中保科指出，太陽能廠案場過去每年約10間左右，但隨著減碳意識高漲，太陽能新廠紛紛成立，8、9月案場量大爆發，光是9月就成約三件。

太陽能廠幅員廣大，管理不便，且近期銅價高漲，電纜偷竊案件頻傳，讓許多客戶紛紛詢問大型案場周界安全解決方案，中保科指出，集團是市場唯一具備一條龍整合能力，可以協助規劃從影像圍籬系統、高倍速球機攝影機、NVR（網路監控系統）、車牌辨識系統等，成案金額百萬至千萬元不等。

除此之外，近幾年台商回流，科技大廠廠辦增加、科技園區開發案成長，廠區、園區安全管理系統的潛在商機非常大；中保科表示，以日前竣工啟用的新竹縣竹北市AI智慧園區，就是使用集團的科技園區的智慧安全監控管理系統，除落實智慧城市的新典範，也讓中保科在廠辦、科技園區全方位管控服務系統再創佳績。

透過中保科的弱電監控平台系統，智慧共桿裝設空氣監測系統，偵測空氣品質AQI指數，包含懸浮微粒、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）等，將監測資訊傳送物聯網系統，提供給管理者示警及污染源參考，同時自動把數據傳送到科學區內電子看板可隨時查看。

中保科預期，2022年，集團的大型場域周界管理系統案量，至少會有2位數的成長。

(時報資訊)