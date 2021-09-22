【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在等待美國聯準會有最新消息傳出之前，22日日股收在兩周最低。日經跌200.31點或0.67%，收29,639.4點。東證指數跌21點或1.02%，收2,043.55，雙雙均創6日以來最低。

　中國大陸恒大集團主要子公司恒大地產表示，將支付23日到期的部分債券利息後，日經指數一度出現止跌跡象。

　Tachibana證券認為，在21日日經失守3萬大關後，大盤雖一度反彈但還是未能重回3萬點。因為，市場關心美國聯準會對利率最新看法，是否在2021年底前就會開始縮減購債規模。

　23日，因適逢秋分日故日股休市1天，24日正常交易。

大貿易商社走弱並下挫2.37%，東證30大核心股當中伊藤忠商事表現最差，跌幅為4.08%，三井物產也跌2.86%。同時，機械製造商走低，大金工業跌2.94%。

　瑞穗金控跌1.22%，因近日一再傳出系統出狀況，日本主管機關表示，將監督瑞穗的系統管理。

　三菱日聯金融集團漲1.42%，因日前表示將以80億美元脫手MUFG聯合銀行，進而退出在美國的零售銀行業務。

　大型股表現不錯，軟銀漲1.9%，迅銷漲1.78%，任天堂也漲1.1%。

(時報資訊)

#日經

主要市場指數

紐約道瓊
33919.84 -50.63(0.15%)
05:12
S&P500
4354.19 -3.54(0.08%)
05:12
Nasdaq
14746.40 +32.49(0.22%)
05:16
費半指數
3345.03 +6.79(0.20%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
09/21
上證指數
3628.49 +14.52(0.40%)
15:01
深圳成指
14277.08 -82.28(0.57%)
16:29
英國FTSE
7082.56 +101.58(1.46%)
21:01
法國CAC
6635.68 +82.95(1.27%)
21:01
德國DAX
15468.97 +120.44(0.78%)
21:01

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