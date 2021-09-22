工業電腦廠飛捷（6206）積極推動公司治理與落實企業社會責任，首次報名即獲「2021年度天下永續公民獎」小巨人組第8名。

飛捷表示，公司在「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」四個構面積極落實ESG精神，「公司治理」獲得證交所2020年評鑑市值50億元至100億元排名前5％殊榮。

在「企業承諾」方面，飛捷去年取得ISO45001職業安全衛生管理系統認證，公司並定期舉辦「飛捷健走共識營」，邀請董事長、高階主管、各部門的中階幹部及新進員工共同參與，塑造共同克服難關企業文化。去年也建置「i Learning」教育訓練平台提供給同仁數位化學習。

「社會參與」部分，飛捷科技及飛捷文教基金會在2016年推出「Design For Taiwan」（以下簡稱DFT）計畫，每年招收全台不限科系、學校、年級的大專院校生，免費參加為期一年兩階段共六次2-3天的大型工作坊，透過工作坊可以讓學生學習設計思考思維及商業模式規劃，並提供經費來解決環境、教育、長者、文化、地方等議題。

至今參與學員超過300名，累積超過60組團隊針對實際議題深入探討，其中更有超過10組還在持續專案，甚至6組成立社會新創公司，展覽與講座參與人數超過40,000人次。

而在「環境永續」方面，飛捷去年訂下五年節能減碳計畫，以2019年的每單位生產耗電量以及碳排放作為基期，預計在2024年達到每單位生產耗電量下降5％、二氧化碳排放當量總量減少10％目標。具體作法包含內湖企業總部空調系統環保更新計劃與建置綠色供應鏈，新產品零件可回收率98%以上、且不含對人體、環境危害的化學物質。

(時報資訊)

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