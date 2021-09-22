此前大幅度資金投資中國企業的日本軟銀集團在這波政府產業監管下失血慘重，不過軟銀近日表態，絕對不會放棄投資中國，相信中國仍有巨大的潛力，只是在行動上會更將謹慎、投資規模縮小。

香港信報報導，軟銀集團營運長Marcelo Claure近日受訪時表示，軟銀仍密切關注在中國的投資企業，集團絕對不會放棄對中國投資與交易，只是在當地投資新創等將會更謹慎行事。

Claure表示，基於人口以及科技產業上的領先，集團相信中國企業仍有巨大潛力，所以仍會繼續投資中國，只是投資規模可能會更小。軟銀創辦人孫正義在8月時曾表示，因為中國監管環境，集團將暫停在中國的投資等待局面更清晰再考慮恢復，軟銀也先大幅削減在中國的投資。

(時報資訊)