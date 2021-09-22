近期大陸股市波動劇烈，讓投資人對陸股有較大的疑慮。投信法人指出，在各項監管到位後，股市可望回到基本面走勢，反映官方近期各項對於經濟基本面的支持政策。

兆豐投信中國內需A股基金經理人黃家慶指出，大陸各項經濟數據，包含GDP、出口等，皆顯示復甦態勢穩定，因此各主要機構預估大陸2022年GDP皆有逾5.5％的年增率。

整體來看，黃家慶指出，雖今年大陸的內需恢復緩慢，以零售額增速來說，正常應該是8～9％，目前僅4～5％，所以釋出資金刺激內需，後續不排除其他內需消費政策推出後，經濟情勢及未來發展前景可期，且陸股擁有低基期優勢，中期角度來看陸股審慎樂觀，建議可分批加碼、分散風險。

(時報資訊)