陸股滬深兩市22日成交額再次超過人民幣（下同）1兆元，超越2015年連43日成交破兆元記錄，史上首度連續44個交易日成交破兆。
陸股滬深兩市22日開盤雙雙跌逾1.4％，不過上證指數隨後反彈上午收斂跌幅，午後更翻紅轉漲，收漲0.4％報3,628.49點，成交額5,598.75億元。深證成指日內跌幅也有收斂但幅度較小，收盤跌0.57％報14,277.08點，成交5,927.59億元。風電與煤炭族群強勁，多檔個股奔漲停。
滬深兩市成交額連續44個交易日破1兆元，此前紀錄是在2015年5月8日至同年7月8日所創下的連續43個交易日成交額逾1兆元。
(時報資訊)
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