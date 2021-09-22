美國即將收緊貨幣政策、全球疫情持續蔓延，吹皺市場一池春水，造成8月國內投信基金規模微減69億元，至4兆8,426億元。投信法人表示，在美國聯準會政策上路前，市場將反覆測試平衡點，因此建議投資人理性看待，聚焦有基本面支撐的景氣循環股，或中長期趨勢明確、具成長性的創新科技股。

投信投顧公會資料顯示，截至8月底為止，投信整體基金規模為4兆8,426億元，較7月微減69億元，減幅0.14％，連續2個月下滑，規模為單月第三高。

按類型區分，8月增長最多的是國內股票ETF基金、跨國多重資產型基金，各增加306億、136億元；另外，國內貨幣市場型基金、跨國債券ETF槓反型基金也各增加近百億元。減少最多的是跨國債券ETF基金，大減662億元，其次是跨國一般債券型基金與高收益債券基金，各減約50億元。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，美國聯準會8月中公布的會議紀錄，透露將在9月宣布縮減購債計畫，引發美債殖利率彈升，全球股、債市同遭波及。不過，隨著美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）信心喊話，加上零售銷售等經濟數據降溫，恐慌情緒稍見平息，帶動資金回流股市，展開波段反彈行情。

華爾街投行預期，縮減購債的起點落在11月。黃筱雲認為，聯準會加速且擴大縮表規模的機率不高，最有可能以中性溫和的手段執行，也就是每月縮減100～150億美元，分8～12個月結束購債。

黃筱雲指出，聯準會政策上路前，美債殖利率都將反覆測試政策調整後的平衡點，並牽動股、債等資產價格走勢，因此波動在所難免，建議投資人回歸理性看待，聚焦有基本面支撐的景氣循環類股，或是中長期趨勢明確、獲利具成長性的創新科技類股。

(時報資訊)