政府針對疫情趨緩，為振興國內經濟，推出振興五倍券方案，不同於去年民眾需自付1,000元，今年金額增加為5,000元，且全額發放，為響應政府數位券優惠，上海商銀也全力推出加碼方案，強調讓民眾五倍最高變八倍。

上海商銀表示，該行為配合政府鼓勵國人消費，促進消費活絡經濟，今年參與振興券加碼誠意十足。振興消費期間，申請上海商銀信用卡的新卡綁定，前2,800名可獲500元回饋，舊卡綁定為300元回饋。且針對家戶可「共同綁定」政策，共同綁定滿額，每人可再獲額外刷卡金500元，合計家戶綁定最高可得到回饋2,000元。

在疫情中大受影響的餐飲業及旅遊業，也是上海商銀振興加碼的範圍，上海商銀指出，振興五倍券綁定上海商銀信用卡，刷卡消費餐飲／旅遊業，累積滿5,000元可再額外加碼獲500元回饋。但回饋設有限量，持卡人可加快消費累積腳步，除原本政府5,000元外，還有機會拿到該行額外加碼的3,000元。

除了信用卡加碼，上海商銀強調，如果民眾使用台灣Pay綁定上海金融卡或信用卡，進行振興券消費，新戶早鳥最高有1,000元加碼回饋。這次除民眾外，對於收到振興券的商家也祭出優惠，商家持收到的紙本振興券，到該行的分行兌付時，累計兌換金額達15萬元以上，即可兌換藍光消毒噴霧機（每商家限領一台）。

(時報資訊)

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