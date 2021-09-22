【時報-台北電】受美股大跌影響，22日陸股三大指數大幅開低，開盤後創業板指衝高回落，滬指和深成指維持弱勢震盪，白酒、保險、銀行等權重板塊領跌，半導體晶片股拉升走強，雞肉、豬肉股集體回檔。

午後滬指跌幅收窄隨後翻紅，特高壓板塊拉升，有機矽板塊走高，風電板塊掀起漲停潮，電力、煤炭、中船系板塊漲幅居前，白酒、元宇宙、養殖業板塊跌幅居前。

收盤，滬指漲0.4%，報3628.53點，成交額達5598億元；深成指跌0.57%，報14277.08點，成交額達5928億元；創指跌0.91%，報3164.33點，成交額達1993億元。滬深兩市成交額連續第44個交易日突破一萬億元，刷新歷史記錄。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
33919.84 -50.63(0.15%)
05:12
S&P500
4354.19 -3.54(0.08%)
05:12
Nasdaq
14746.40 +32.49(0.22%)
05:16
費半指數
3345.03 +6.79(0.20%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
09/21
上證指數
3628.49 +14.52(0.40%)
15:01
深圳成指
14277.08 -82.28(0.57%)
16:06
英國FTSE
7037.77 +56.79(0.81%)
16:11
法國CAC
6610.45 +57.72(0.88%)
16:11
德國DAX
15402.76 +54.23(0.35%)
16:11

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