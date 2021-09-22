【時報-台北電】受美股大跌影響，22日陸股三大指數大幅開低，開盤後創業板指衝高回落，滬指和深成指維持弱勢震盪，白酒、保險、銀行等權重板塊領跌，半導體晶片股拉升走強，雞肉、豬肉股集體回檔。
午後滬指跌幅收窄隨後翻紅，特高壓板塊拉升，有機矽板塊走高，風電板塊掀起漲停潮，電力、煤炭、中船系板塊漲幅居前，白酒、元宇宙、養殖業板塊跌幅居前。
收盤，滬指漲0.4%，報3628.53點，成交額達5598億元；深成指跌0.57%，報14277.08點，成交額達5928億元；創指跌0.91%，報3164.33點，成交額達1993億元。滬深兩市成交額連續第44個交易日突破一萬億元，刷新歷史記錄。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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