今天振興五倍券一開跑就塞爆五倍券官網和許多銀行的網站造成一片大當機，但在此同時多家公股銀行由於網路順暢，因此不但能讓客戶成功完成個人綁定，甚至還能在不進入官網主頁的情況之下，繼續完成共同綁定，對此公股銀行傳授「彎道超車」的秘方，重點在於公股銀行的網站可連結五倍券官網，但由於不需要經過大當機的主頁面，因此可以連下兩城，在個人綁定之後，還能繼續進行共同綁定。

據了解，除了兆豐銀截至下午1點左右，綁定台灣Pay的戶數已破2萬6千戶之外，合庫的綁定戶數也破2萬戶，其他多家行庫也有不錯的戰果。據指出，各大行庫幾乎整個中秋連假期間，都還馬不停蹄的針對五倍券上路進行網路流量的沙盤推演、測試，包括財長蘇建榮亦親自指示各大行庫，必須注意頻寬及流量的問題，必要時務必放大頻寬，在財政部緊密督軍之下，各大行庫都不敢掉以輕心，尤其是更進一步投入經費擴大頻寬量，使今日的頻寬量是平日的4、5倍之多，也因此，今日上午多家行庫都已有上萬的振興五倍券綁定量。

尤其是包括合庫、兆豐、台銀等行庫的網路順暢，甚至可藉此來幫助完成個人綁定之後，進一步在不用進入振興五倍券官網的前提之下，繼續完成共同綁定，到底個中秘訣何在？對此行庫主管指出，最主要是在行庫的網頁在客戶完成個人綁定之後，會接著詢問是否要共同綁定，倘若客戶選擇「是」：「此時行庫的網頁就會經由內部系統直接與官網的內部系統連線，不必再經過大塞車的官網主頁，而能直接進入共同綁定的頁面來進行網定。」

這形同在開車時，因為高速公路在塞車，因此改繞「省道」而行，很多客戶也因此在不必經由「官網主頁面」的情況之下，透過行庫系統的連線，來進行「彎道超車」，協助進行共同綁定，可說此次各大行庫除了自己運作順暢之外，更進一步的為官網發揮了「引流」的功能。

(時報資訊)