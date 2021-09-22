特斯拉新款 Model S、Model X 車系首度換上全新的 Yoke 方向盤，除了造型奇特之外同時也把方向燈、遠光燈、喇叭等功能全以觸控按鍵形式整合在方向盤上，和過去的圓型方向盤 + 實體撥桿設計有巨大差異。

至於 Yoke 方向盤的實際使用體驗到底如何？美國知名評鑑機構《消費者報告》(Consumer Report) 在實際測試之後給出了評價，聲稱 Yoke 方向盤並沒有特別的優點，同時還可能存在安全性隱憂。

在收集 10 名測試駕駛員實際操作 Yoke 方向盤的回應之後，《消費者報告》認為 Yoke 方向盤並不利於轉彎的動作，常常發生在轉彎時沒辦法確實掌握方向盤的狀況。

《消費者報告》還說，因為方向燈、喇叭、遠光燈等機能都以觸控按鍵型式整合在方向盤兩側，不時會發生轉動方向盤時不小心誤觸喇叭或閃遠光燈的尷尬狀況，而且打方向燈前常需要先低頭確認方向燈位置。

同時也有女性測試者反應 Yoke 方向盤的握把太厚，並不適合手相對較小的駕駛、長時間握著也不舒適。

在列出許多缺點之後，《消費者報告》是也有說幾個 Yoke 方向盤的優點，例如它可以讓開車時的視野更清晰，同時也強調要習慣 Yoke 方向盤並非不可能，只不過一個熟悉圓形方向盤多年的駕駛，需要多少時間重新訓練肌肉記憶，遭遇緊急情況發生時能否做出正確反應？仍存在著許多不確定性。

《消費者報告》評特斯拉 Yoke 平把方向盤：弊多於利（圖／DDCar）

總之，《消費者報告》認為現階段 Yoke 方向盤的缺點仍大過於優點，而且對多數習慣圓形方向盤的駕駛來說有點太過於超前佈署，其車輛測試中心主管 Jake Fisher 甚至還舉了一個例子來形容：

「就好像 Apple 在藍牙技術發明之前，就先行取消了 iPhone 的 3.5mm 耳機孔。」

但因為馬斯克已確認特斯拉之後並不打算提供圓形方向盤，所以對有興趣要入主特斯拉 Model S、Model X 的人來說，就只有選擇接受、適應 Yoke 方向盤這個唯一選項。

(時報資訊)