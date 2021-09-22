五倍券今（22日）上午9點開放數位綁定，民眾可透過信用卡、行動支付及電子票證綁定五倍券，其中經濟部與公股銀行力推的行動支付台灣Pay因開放較多的優惠名額成為討論焦點。然而有網友卻發文表示，為了搶好食券綁定台灣Pay後，想想卻有點後悔，怕之後到各大餐廳不能用，文章一出引起熱議，有內行人分析，「今年台灣Pay優惠最多，限制也比較少，沒綁到才後悔。」

早在五倍券開放數位綁定前，台灣Pay因祭出早鳥前33萬名可直接獲得800元回饋金，之後17萬名可獲得500元，剩下的民眾則可拿到300元回饋金，不限名額。相較於多數銀行需要抽籤或優惠名額僅有1、2萬的狀況下，台灣Pay被認為是民眾無痛數位綁定的選擇。

理財達人寶可孟先前也曾表示，「個人傾向綁定台灣Pay，主要原因也是回饋金分為800、500及300元，優惠名額多很多，不怕搶輸人。」

然而，有網友在PTT論壇上發文表示，為了好食券綁定台灣Pay後，想想覺得有點後悔，怕之後到各大餐廳碰壁，引發熱烈討論，「有全聯、家樂福啊，算很好用吧」、「都綁完才在後悔，來不及啦」、「後悔不如趕快看哪裡可以用」、「台灣Pay算很好了啦，其他銀行的優惠更難搶。」

有內行人分析，台灣Pay可以在家樂福、寶雅及全聯等賣場消費，其實5000元很快就花完了，加上名額多比較好搶，以數位綁定的優惠算不錯的，「明明台灣pay這次活動最多，沒綁到才後悔」、「其實還好，大的百貨超市幾乎都有」、「個人有綁台灣Pay，優惠比銀行好搶」、「比銀行好多了，不綁才虧吧。」

(時報資訊)