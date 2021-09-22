振興五倍券今(22日)上午9點正式開放數位綁定，並採前400萬名數位綁定者可直接拿到加碼的「好食券」，至於各部會的7種加碼券也同時開放登記，將於10/11起進行為期4周抽籤。今天已有不少民眾都搶著進官網登記加碼券，甚至一度造成官網大當機。

由於每人每週最多中籤1次，加上每種券別僅可中籤一次，因此以數位綁定且在前400萬名額內的人來說，可再拿到500元的好食券，加上若是4種加碼券皆幸運抽中面額前4高者(面額1000元的國旅券及i原券、888元的農遊券、600元的藝FUN券)，等於可拿到面額價值3988元的票券。

目前已有不少民眾都已經成功登記加碼券，但接下來還有重要時程更必須注意，萬一錯過可能就「前功盡棄」。以下為《中時新聞網》再次整理相關資訊：

●登記時間：9/22至10/29 23:59前，加碼券登記時間以每週五(10月8日起)截止，週六以後登記者參與次週抽籤。已登記參與者即有資格繼續參與後續的抽籤。

●抽籤規則：採4週抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅可中籤一次。

●抽籤時間：將於10/11至11/5，每週二至週四每天將分上、下午場次，每週五則只有上午場。上午10時30分中籤名單於當日下午5時於官網公告並發送通知簡訊；下午3時30分中籤名單，於隔天早上8時30分於官網公告並發送通知簡訊。

(時報資訊)