（日勝生集團傳喜訊！旗下日鼎水務與銀行團簽署98.2億元聯貸合約。圖∕日勝生提供）

上市營建股日勝生（2547）傳出喜訊！今（22）日宣布，其集團旗下孫公司日鼎水務公司，正式與銀行團，完成簽署聯合授信合約，計畫引進98.2億元的聯貸資金，以進行第三期開發工程；這也展現金融界對綠色金融之鼎力支持，實踐政府5+2產業創新「循環經濟」政策願景。

日勝生協理陳婷婷今天表示，日鼎水務構建桃園市政府「桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉（BOT）計畫」，為台灣最大水資源回收系統BOT案，2020年營收達22.09億元，營運管理獲外界肯定。

陳婷婷表示，日鼎水務此次取得大型聯貸，由兆豐銀行擔任統籌主辦銀行，彰化銀行及合作金庫為共同主辦銀行，邀集上海商銀、台中銀行、台新銀行、全國農業金庫、安泰銀行、板信銀行、星展銀行、華南銀行及臺灣中小企業銀行共12家銀行共組聯貸銀行團，獲得熱烈支持，認參比率達142％。

這也顯現出，銀行團對日勝生集團經營理念及本案綠色融資之支持，最終以98.2億元簽訂聯合授信合約。

日勝生表示，此次聯貸案，主要用途為挹注日鼎力務的桃園污水下水道BOT案的第三期開發工程所需。

日勝生表示，為呼應政府發展循環經濟與再生能源政策，日勝生自2012年開始，即由100％持股的孫公司日鼎水務，全力建設桃園北區水資源回收中心成為銀級綠建築，並佈建大桃園區污水下水道系統，規模涵蓋桃園約7,610公頃六個都市計畫區，2020年廢水處理量已比2019年增加24％。

日鼎水務並投入約100億元，持續開發桃園北區水資源回收一、二期擴廠工程，於2020年底完成水資源中心二期擴廠，並接通桃園北區115公里地下管網，用戶接管戶數達到10萬戶，每日可處理污水量10萬噸。

後續第三期，將規劃納入八德地區、內壢地區、擴大桃園延平地區、龜山地區之用戶接管作業，計畫在2026年底達到接管戶數19.1萬戶，全案目標在2047年達到大桃園地區用戶接管數25.1萬戶。

(時報資訊)

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