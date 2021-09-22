【時報記者王逸芯台北報導】據實價登錄揭露顯示，今年有多筆透天厝、別墅或農舍產品，讓買家甘願砸下上億現金入手，其中一大部分原因就是其具有「防跌」特性，故吸引不少高資產族砸現金布局。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，透天厝、別墅或農舍產品，因具有「獨立性高」、「人流單純」、「土地持份大」及「帶看方便」等四大優勢，雙北近郊以陽明山和新店山區別墅為主流，以士東路農舍為例，土地達565.91坪，至善路別墅土地也高達1134.8坪，這類別墅土地和庭院空間大，在暫離疫區之際，還能有足夠的居家活動空間，也方便造景規劃，更有保值效果，在疫情肆虐、游資充沛的時局下，既可「保命」還能「防跌」，因此吸引不少高資產族砸現金布局，也讓透天產品的身價水漲船高。

據台灣房屋集團趨勢中心統計，今年至目前為止，全國實價登錄的透天單戶成交總價，平均約1458萬元，較疫情前的1156萬元增加26.1%。六都當中，除台北市成交總價帶縮水近3成外，其餘五都聯袂拉升了19.5~62.2%，其中桃園的成交總價帶一舉提高逾6成。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，台北市區透天厝多帶有店面效益，而疫情下觀光商圈式微、社區商圈崛起，使投資人轉向社區型的透店，導致觀光商圈的高價透店交易減少，形成六都中唯一透天成交總均價衰退的縣市。

至於桃園的透天成交總價大增，是受惠近年產經發展興旺，土地價格快速上漲，就連蛋白區的地價都不可同日而語，因此桃園主要的透天推案區，包括觀音、大園、新屋、龍潭、楊梅等地，3、4年前尚有不少千萬有找的輕齡透天，但如今已鮮見總價千萬以下的新案；此外，與雙北相較，桃園的透天產品「價格實惠、屋齡新穎、空間寬廣」，對台北、新北客深具魅力，遂吸引買家進軍桃園，帶動透天產品價量齊揚。

(時報資訊)