【時報記者任珮云台北報導】兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦日鼎水務企業新臺幣98.2億元聯貸，彰化銀行、合作金庫共同主辦以及其他9家銀行共同參與，銀行團踴躍參貸，超額認參高達139億元(142%)，不到三個月即完成籌組及簽約，顯見銀行團對落實綠色金融ESG高度認同。

日鼎水務佈建大桃園區污水下水道系統，規模涵蓋桃園約7,610公頃六個都市計畫區，109年廢水處理量已較108年增加24%，並投入約新臺幣100億元，持續開發桃園北區水資源回收一、二期擴廠工程，於109年底完成水資源中心二期擴廠，並接通桃園北區115公里地下管網，用戶接管戶數達到10萬戶，每日可處理污水量10萬噸，後續第三期將規劃納入八德地區、內壢地區、擴大桃園延平地區、龜山地區之用戶接管作業，計畫在115年底達到接管戶數19.1萬戶，全案目標在136年達到大桃園地區用戶接管數25.1萬戶。

日鼎水務為日勝生(2547)集團的孫公司，日勝生集團秉持「創新、多元、永續、共生」的理念，自101年開始，即由100%持有之孫公司日鼎水務負責建構桃園市政府「桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」，為台灣最大水資源回收系統BOT案。本次綠色聯貸案資金將支應日鼎水務為投資興建該計畫所需，授信期限10年。

(時報資訊)

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