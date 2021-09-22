2022年公告土地現值及重新規定地價，將於明年1月1日公告，台中市政府地政局為使市民及各界充分瞭解相關作業情形，9月27日起，至10月8日止，將在台中市各地政事務所，辦理11場公開說明會，歡迎民眾踴躍參加。

台中市地政局長吳存金表示，公告土地現值每年辦理1次，作為課徵土地增值稅的依據；重新規定地價每2年辦理1次，作為課徵地價稅的依據。2022年1月1日將公告土地現值，並重新規定地價，地政局正積極辦理相關前置作業。

吳存金強調，2022年公告地價調整原則，將依內政部1999年8月24日台內地字第885163號、及2006年5月12日台內地字第0950077490號函示內容，參考「當年公告土地現值」、「前次公告地價」、「地方財政需要」、「社會經濟狀況」及「民眾地價稅負擔能力」等原則，合理調整公告地價，落實市長盧秀燕「輕稅簡政」的政策目標，同時兼顧地方施政需要與人民稅賦負擔。

地政局指出，公開說明會除向各界說明地價調查、區段劃分、地價估計等作業情形，及最近一期地價動態情況外，並將廣納及彙整市民及各方人士意見，提送台中市地價及標準地價評議委員會評議地價參考，盼以公開透明化的作業程序，訂定公平、均衡及合理地價，場次、時間及地點可至地政局及所轄各地政事務所網頁最新消息項下查詢。

(時報資訊)