【時報記者沈培華台北報導】根據TrendForce最新調查顯示，第三季生產旺季後，DRAM的供過於求比例(以下稱：sufficiency ratio)於第四季開始升高。此外，除了供應商庫存水位仍屬相對健康外，基本上各終端產品客戶手中的DRAM庫存已超過安全水位，將削弱後續的備貨意願。TrendForce預測，第四季DRAM均價將開始走跌，整體DRAM均價跌幅為3~8%。

其中，隨著筆電市場需求衰退，PC DRAM價格預計將季跌5~10%。

隨著歐美各國疫苗施打率漸趨普及，先前遠距辦公與教學所帶來的筆電需求開始減弱，在Chromebook領域特別明顯，第四季整體筆電生產總量將出現衰退，使得PC DRAM的sufficiency ratio上升至1.38%，代表供貨吃緊態勢不再。然而，在server DRAM需求相對暢旺下，PC DRAM占原廠供給位元比重仍偏低，故不至於造成嚴重的供過於求。由於現貨PC DRAM模組均價已經遠低於第三季合約價，代表後續的跌勢難以避免，預期第四季合約價將季減5~10%。在PC OEMs採購預期認為後面繼續走跌，因此部分價格不排除超過10%的季跌幅。

另外，客戶端庫存仍高，Server DRAM（伺服器應用）今年將首度轉跌0~5%。由於客戶端擔憂長短料缺口影響出貨，前兩季已大幅採買server DRAM，使得目前北美及中國雲端服務商的庫存水位已達8週以上，整體動能已漸趨緩。TrendForce預估，第四季server DRAM將首度面對今年的價格反轉，跌幅為0~5%。

Mobile DRAM價格大致持平，不排除年底將提前降價。TrendForce指出，全球疫情反覆對於後勢智慧型手機市場需求及零組件的供應仍有下修風險，且歷經第二季末品牌調降生產目標的影響，無論是品牌端亦或是代理商，皆承受高庫存水位的壓力。

Graphics DRAM（繪圖應用）成零組件長料，合約價估將小跌0~5%。在現貨領跌，以及供應鏈問題導致採購動能不佳的氛圍下，預計第四季graphics DRAM價格恐將轉跌，但在原廠力守價格平盤的態度之下，預估僅會小跌0~5%。

另外，Consumer DRAM（消費型應用）拉貨力道趨緩，DDR4跌幅達5~10%為最。上半年DDR3的大漲使得原廠今年轉換的步調稍趨緩，但目前市場跌價壓力開始出現，三大原廠明年可能將加速把成熟的DDR3轉向CMOS Image Sensor或其他邏輯IC產品。隨著server及PC業者DRAM庫存偏高，第四季合約價格恐反轉向下，與其相連動性高的consumer DRAM中的DDR4的走勢高面臨較大跌幅，預計下滑5~10%。DDR3雖然供給逐漸減少，但價格同樣全面下跌，其中以4Gb跌幅更大，預計第四季將下滑3~8%。

(時報資訊)