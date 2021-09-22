【時報-台北電】花唄為有序接入金融信用信息基礎數據庫(即人民銀行徵信系統)，在央行徵信管理部門的指導下，花唄正逐步推進接入央行徵信系統的工作。目前，在獲得用戶授權的基礎上，部分用戶已經能夠在自己的徵信報告中查詢到花唄記錄，未來徵信服務將逐步覆蓋全部用戶。
上證報指出，花唄用戶收到的徵信授權協議和公告內容均顯示，根據用戶獲得的具體授信額度來源，用戶的徵信信息會由重慶螞蟻消費金融有限公司，或是提供授信額度的銀行等機構作為報送主體，納入徵信系統。重慶螞蟻消費金融有限公司是今年6月獲批成立的持牌金融機構。
按照徵信工作要求，花唄報送的相關記錄包括賬戶開立日期、授信額度、額度使用及還款情況等。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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