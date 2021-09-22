勤業眾信（Deloitte）會計師事務所22日指出，若台商思考撤資或遷出中國大陸，台商企業所持有的房產可能面臨直接出售或整包以股權出售方式處理。在中國大陸出售土地資產，稅率恐高達50％以上，但若改為出售中國大陸公司股權，則稅率或可降至10％，但還是需注意潛在稅務風險與所需文件。

隨中美貿易戰延燒，疫情也未見盡頭，近期更在「共同富裕」議題的推動下，中國大陸整頓了不少中資企業，國內審計龍頭的勤業眾信指出，愈來愈多在陸台商重新思考布局策略。

台商現在多採取繼續留在中國大陸、關廠清算離開大陸、遷廠布局東南亞等策略。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總經理陳文孝指出，目前台商通常採取處分公司的股權的方式，但除了相關稅務問題要評估外，若公司打算連業務也要一併出售的話，公司在出售前要先進行內外帳整理與檢視投資架構，才能有效提高交易價格與縮短買賣交易時程，除此之外，也要留意買賣交易之安全與售股資金是否能合法匯出。

舉例來說，以往台商將中國大陸境內公司股權賣給外資，在中國大陸境內僅需向相關部門辦理外資股東的工商變更登記，交易程序相對簡單。但近期台商多數遇到的買方多為陸企，對於將股權賣給陸企之台商企業，在收受款項時應留意大陸外匯管制規定，因此「監管帳戶」的開立也是台商要特別注意的一環。

一般在買賣雙方簽訂買賣協議時，台商、買方、銀行等三方會簽訂「共同監管帳戶合約」，並同時以買方名義開立活期存款帳戶，買方將資金匯入帳戶內，由銀行監管資金，確保資金安全，保護投資人權益，交易若完成，買賣雙方共同指示銀行將資金交付給賣方，交易若未完成，則將資金退回給買方。「共同監管帳戶合約」當中的內容要注意的細節很多，一旦有疏漏之處，不但會導致日後台商資金無法從中國大陸順利匯出，甚至過往有案例賣方股權已完成過戶，卻未能順利收到賣股款項的窘境。

陳文孝提醒，台商在進行間接股權交易時，要準備申報文件如股權轉讓協定（外文文本應同時附送中文譯本）、股權轉讓前後的企業股權架構圖、境內目標企業前兩個年度的財務、會計報表、對間接轉讓境內目標企業的交易是否具有合理商業目的及是否規避企業所得稅納稅義務的相關說明、有關間接轉讓境內目標企業交易整體安排的決策或執行過程相關說明、境內目標企業在生產經營、人員、帳務、財產等方面的資訊、資產評估機構出具的關於境外股權轉讓價款的資產評估報告或其他作價依據、間接轉讓境內目標企業的交易行為在境外應繳納所得稅的情況說明、稅務機關要求提交的其他資料。

其中，股權轉讓協定（外文文本應同時附送中文譯本）、股權轉讓前後的企業股權架構圖、境內目標企業前兩個年度的財務、會計報表、對間接轉讓境內目標企業的交易是否具有合理商業目的及是否規避企業所得稅納稅義務的相關說明等四項為一般都需要提交資料。其他則為大陸當地稅務機關要求，有時也需要提交。

若股權轉讓所得支付等值5萬美元以上，應向所在地主管稅務機關進行稅務備案，對外支付稅務備案是國家稅務總局和國家外匯管理局聯合實施的一項關於外匯支付的管理制度，依付匯人申請，由稅務局出具《服務貿易等專案對外支付稅務備案表》，由銀行審核備案表和付匯資料的真實性，外匯管理局實行事後監管和核查。在辦理對外支付稅務備案時，應向主管國稅機關提交加蓋公章的合同或相關交易憑證影本（外文文本應同時附送中文譯本），對同一筆合同需要多次對外支付的，僅需在首次付匯前辦理稅務備案。

備案人可透過電子稅務局線上、從各省自治區直轄市和計畫單列市稅務局官方網站下載、在主管稅務機關辦稅服務廳領取等方式填報。

(時報資訊)