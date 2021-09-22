生華科(6492)新藥開發大報喜！旗下Pidnarulex (CX-5461)新藥將與輝瑞藥廠PARP抑制劑Talazoparib合併用藥，治療轉移性去勢抵抗性攝護腺癌人體臨床試驗，該項試驗經費將由輝瑞藥廠和美國攝護腺癌基金會共同贊助。

該合作案將由生華科臨床試驗夥伴-澳洲墨爾本彼得麥克林癌症中心（PMCC)負責臨床試驗的執行和監督。

生華科表示，Pidnarulex (CX-5461)為市場首見、新一代的DNA 損傷修復機制藥物，而已上市多年的第一代DDR藥物PARP抑制劑，雖然已經在數種癌症核准使用，但臨床上面臨最大挑戰是抗藥性。因此通過層層篩選，輝瑞(Pfizer)藥廠選中生華科Pidnarulex作為和其已上市銷售之PARP抑制劑Talazoparib合併用藥，進行攝護腺癌人體臨床試驗。

由於DDR藥物具一藥治多種癌症的新穎機制，除了單獨用藥外，Pidnarulex如能在攝護腺癌合併用藥亦展現療效，將有機會擴大到其他已獲核准的適應症，成為PARP抑制劑的救援藥物，市場潛力商機廣大。

攝護腺癌是男性生殖系統最常見的惡性腫瘤，在歐美地區更是高居男性癌症死亡的第二名，雖近七成患者可以透過手術切除治癒攝護腺癌，不過癌細胞一旦轉移，幾乎所有患者都發展成去勢抵抗性攝護腺癌，通常存活期中位數不到兩年。

目前治療轉移性去勢抵抗性攝護腺癌的主要標靶藥物，是由輝瑞和日本安斯泰來製藥公司共同開發的Xtandi安可坦，根據GlobalData的資料，Xtandi的全球銷售業績在2020年即達到43.9億美元，是當年度全球銷售最佳前20大藥物。

(時報資訊)

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