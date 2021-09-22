《鋼鐵股》中鋼8月稅前盈餘87.1億元 14:252021-09-22 時報資訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】中鋼(2002)公告110年8月份自結合併營收417億1346萬元，稅前盈餘87億1083萬元。(編輯整理：龍彩霖) (時報資訊) #中鋼 #鋼鐵股 個股觀測 優良 持平 注意 相關族群 鋼鐵金屬類 環境能源類 風力發電 離岸風電 台灣50 中鋼 延伸閱讀 今日股市備忘錄－今日股市備忘錄 《外資》賣超股：鴻海、福邦證、國票金、旺宏、穩懋 台股重挫逾400點 失守17000點關卡 《類股》旺季需求暫遞延 鋼鐵多頭也休兵 股匯雙殺 台幣貶破27.8元 外資操作很關鍵 恒大風暴 台股殺350點失萬七 台積電重摔逾2％ 推薦專題 Gogoro借殼赴美掛牌 SPAC快速上市手法為何暴紅 2021-09-16~至今 文章數：4 電動機車一哥Gogoro在9月16日傳出重磅訊息，由創辦人陸學森親揭與美國公司Poema 達成借殼上市協議，將以SPAC（Special Purpose Acquisition Company）模式赴美，最快明年Q1登上納斯達克。不僅台灣獨角獸出走一事引發熱議，大大打臉金管會等主管機關，也讓不少新創企業都循此模式「快速通關」，近年在美國爆紅的SPAC，掀起話題。 前往專題 疫苗險、防疫險該買嗎？怎麼挑？懶人包在這裡！ 2021-03-21~至今 文章數：13 新冠肺炎疫情蔓延，國人除了搶打疫苗，也搶買疫苗險、防疫險。已經有醫療險的人，若不幸感染新冠肺炎，可以獲得理賠嗎？需要再額外投保這些防疫險嗎？如果沒有醫療險的人，面對琳琅滿目的險種，該如何選擇？又該注意哪些事項？本專題將帶你如何聰明選購疫苗險及防疫險，讓錢花在刀口上不浪費！ 前往專題 該當航海王還是鋼鐵人？從長榮、中鋼看原物料族群後市 2021-07-14~至今 文章數：20 年初以來，原物料族群在市場上頻頻上演大驚奇，貨櫃航運三雄缺櫃、中鋼則是連續12個月調漲盤價，航運與鋼鐵市況看似炙手可熱，但隨長榮與陽明雙雙飆破百元，供不應求的盛況能持續多久，加上高檔籌碼趨凌亂，什麼時候進場才不會成為最後一隻白老鼠，不想被當韭菜割的投資人不可不知。 前往專題 股東會激情過後，投資台積電的6個不可不知 2021-07-26~至今 文章數：11 台積電股東會7月26日落幕，除董事長劉德音首度表態評估赴德、日設廠，釋出未來3年資本支出上看千億美元的正面訊息；總裁魏哲家也看好下半年智慧型手機與高效能運算(HPC)晶片需求，全年營收年增率將逾2成。雖公司兩巨頭笑看營運，股東會隔日股價僅以580元平盤作收。同時，在英特爾喊話超車、三星出手搶單下，「護國神山」展望真能萬里無雲?在決定成為台積電股東前，以下6件事你應該要知道。 前往專題