【時報記者莊丙農台北報導】五倍券今天開放數位綁定，相較於三倍券，電商這次納入五倍券範圍，各大電商今天也紛紛公布五倍券的優惠方案，主要以站內點數回饋為主。其中，網家(8044)正式開放Pi拍錢包App綁定政府振興五倍券數位券，10月8日起使用Pi拍錢包App於政府振興五倍券公告及Pi拍錢包適用通路先消費、後續將以P幣形式回饋原政府發放振興五倍券面額。創業家(8477)旗下生活市集特別針對五倍券設立加碼專區，消費者綁定數位五倍券購買專區商品，皆享免運優惠及5％生活幣回饋。蝦皮購物也與台灣在地店家推出「五倍券專區」，邀請全台民眾一同擴大振興。

Pi拍錢包營運長韓昆舉表示，Pi拍錢包結合銀行夥伴與通路力量，會員有機會獲得超過3,000P幣，有效促進P幣生態圈循環。此次振興五倍券政府回饋P幣無使用期限，消費者可自由決定抵用時機、消費金額亦無面額限制相當方便，包括超商、超市、百貨、餐飲、計程車及加油站等多元場景皆可使用，還可折抵水電費及兌換拍享券等，相對實體券更具使用優勢與綁定誘因。各活動詳情及通路加碼優惠將陸續公告。

生活市集今天宣布，站內點數「集集點」更名為「生活幣」，除了加深與品牌的連結，也計畫加大點數優惠與經濟效益，藉由三個執行方向來強化CRM效益與精準AI數據模型兩大里程碑，達成重新塑造行銷商業模式的最終目的；更搭配更名的點數活動，開啟消費者第一次與「生活幣」的幸福體驗，目標把生活幣打造為全通路最好用的點數機制，開啟集客銷售第二曲線，建立生活市集專屬的點數生態圈。

生活市集振興券加碼專區將於10月1日全面上線，活動同步至明年五倍券使用截止日，振興專區外，生活市集也提供全站加碼回饋，於五倍券使用首日（10月8日）至10月15日，全站擴大納入超過7,000項MIT商品提供5％回饋。

另外，創業家集團將於10月1日發放APP限定振興優惠券予旗下生活市集及松果購物，總計高達5,000元折價券自動歸戶到APP會員中心，效期最長至10月25日；最低消費750元即可折抵200元，購足2000元就可使用600元折價券。創業家兄弟期盼透過政府發行五倍券、平台發放的振興優惠券及加碼回饋，能讓5,000＋5,000創造出無限大的效益。

蝦皮購物則攜手國泰世華、中國信託等多家銀行推出加碼活動，其中綁定國泰世華蝦皮購物聯名卡全站最高可享4％蝦幣回饋、超品日檔期最高再享6％蝦幣回饋；透過數位方式使用五倍券，將能幫助消費者最大化運用五倍券。

歐買尬(3687)旗下歐付寶針對此次五倍券，首次提供最速回饋專案，10月8日起只要透過已綁定的歐付寶行動支付APP至通路消費，便可開始累積消費金額，當日結算消費金額，隔日中午前歐付寶會將符合條件的消費金額回饋至歐付寶帳戶內，回饋金可立即使用，不需另外申請。此外，歐付寶集合數十間友好品牌推出食衣住行育樂的優惠折扣券，只要數位綁定歐付寶行動支付APP專屬優惠券，可享合作店家價值高達數千元的優惠折扣券。

(時報資訊)

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