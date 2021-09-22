搶搭解憂商機，被作家形容是「與世界分手的列車」台鐵懷舊「藍皮解憂號觀光列車」，預計10月23月上路，將載著人們遠離塵囂度假去，用緩慢的速度領略南迴線台灣最美風景。

載滿許多人通勤回憶、備受鐵道迷喜愛的藍皮普快列車2020年底停駛，轉型為台鐵懷舊「藍皮解憂號觀光列車」，由取得經營權的雄獅旅遊獨家販售套票及團體行程，每日往返行駛枋寮與台東來回1個趟次，單程最低票價299元起。

藍皮解憂號行經路線是全台橋樑、山洞最多的南迴鐵道，沿線可同時欣賞台灣海峽與太平洋海景，也被譽為全台最美軌道段，串連有最美車站稱號的「多良站」，列車會減速緩慢行駛，讓人們細細品味海天一線的美景，還有台灣最南邊的車站「枋山站」、最大的小站「加祿站」、秘境中的秘境「枋野站」等，在金崙及枋山站等特色小站都會下車參觀導覽，深度認識台灣秘境景點及鐵道文化 雄獅旅遊表示，藍皮普快是許多人對火車的原鄉記憶，自2020年3月起，台鐵局即積極考察修復，委託鐵道文化專家共同參與歷史調查，從用色、設備，甚至到局徽字體等細節都有考證，外觀有別於外界印象中的「孔雀藍」，改採藍皮普快最原始的「浪漫藍」，比復古還要復古，希望回復當年原始風貌。

台鐵高雄機廠廠長謝進崑說，經過一年半的整裝及修復，最困難之處在於藍皮解憂號觀光列車不是更新、而是復舊，必須先徹底刮除陳年補土痕跡，再一層一層重新防鏽、噴漆，光是重新噴漆步驟就耗時近兩個月完成，確保穿上新衣的藍皮表面平整光滑，避免珍貴的骨董火車受到損傷。 至於車廂內部設備因年代久遠，早已無法取得零件更換，因此只能盡力完成修復作業，或是以手工重新打造，像是最有代表的「阿公級電風扇」，是經過工匠巧手維修後再度上路服役；「骨董級循環式廁所」也完整重現，列車將保留1間復古廁所提供乘客懷舊，其餘皆改造為真空式廁所提升整潔度。 藍皮解憂號觀光列車還有一大亮點是「可開式復古車窗」，招牌的鋁製遮陽板是重新整修後使用，另外像是車廂置物架、旅客拉環、綠皮沙發等設備，除了保留多處原始配件，也有不少是仿古新做，為老靈魂重新注入新活力。 雄獅旅遊特別整理「藍皮解憂號觀光列車十大彩蛋」，包含台鐵主線鐵路歷史最悠久、展示復古循環式廁所、唯一沒有廣播設備、唯一無空調、能開窗，還被作家劉克襄形容是「與世界分手的列車」，用緩慢的速度領略南迴線的風景。

藍皮解憂號觀光列車紀念套票單趟限量版299元起，包含隱藏版紀念車票、導覽耳機、遊程導覽等，加上特色便當、專屬紀念禮品，則是499元起，也可以選擇來回套票899元起。

藍皮解憂號觀光列車也有多元行程，包括1日遊的金崙部落走讀、溫泉體驗1,599元起，若搭配太麻里住宿，走訪太麻里、知本溫泉、鐵花村等，兩天一夜最低2,299元起。北、中、南出發2～6日遊程不等，搭配高鐵、租車、船票、巴士等多元組合，帶你搭火車之外，還能到墾丁玩水、搭船去小琉球等獨家行程。

(時報資訊)

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