【時報記者任珮云台北報導】亞洲貨幣(Asiamoney)雜誌最新公布「2021銀行業女力領袖調查」(Leaders for women Survey)，台灣的前5大女力銀行（女性員工占比）包括中信銀、富邦銀、遠東銀、凱基銀及台新銀，上述5家銀行的女性員工占比均在6成以上。而其中開發金(2883)旗下凱基銀行協理／副總級以上的女性主管占比以47%居台灣銀行業之首，其次為台新銀的37%，中信銀的34%。

亞洲貨幣(Asiamoney)雜誌近期公布「2021銀行業女力領袖調查」(Leaders for women Survey)，凱基銀行以「女性主管佔比」位居本國銀行第一，另「女性同仁佔比」、「高階經營團隊之女性佔比」、「晉用女性新鮮人佔比」亦皆排名本國銀行前五名，同時入選為亞洲銀行業前二十五名之列。

該調查結果顯示國內銀行多年來推動多元平等職場的成效。值得留意，泛公股行庫在女力調查中，顯然成效相對落後。

亞洲貨幣雜誌「2021銀行業女力領袖調查」於今年5月份展開，調查對象遍及亞洲各國之銀行業，9月20日公布調查結果。凱基銀行在四項調查類別均名列台灣前五名，其中，女性主管佔比達47%為本國銀行業者最高，排名亞洲銀行業第十三，顯示凱基銀行重視員工的專業能力，打破傳統升遷性別刻板印象，唯才適用。此外，全行女性員工佔比達60%，位居本國銀行第四及亞洲銀行業第二十五，堪稱是女性友善職場環境。

(時報資訊)

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