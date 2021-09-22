根據市調機構集邦科技最新調查顯示，第三季旺季後DRAM的供需充足率（sufficiency ratio）於第四季開始升高。此外，除了供應商庫存水位仍屬相對健康外，基本上各終端產品客戶手中的DRAM庫存已超過安全水位，此將削弱後續的備貨意願。因此，集邦預測第四季DRAM合約價將開始走跌，而部分庫存量過高的產品別單季跌幅不排除會超過5％，整體DRAM合約均價跌幅為3～8％。

隨著歐美各國疫苗施打率漸趨普及，先前遠距辦公與教學所帶來的筆電需求開始顯得疲弱，在Chromebook領域更是特別明顯，第四季整體筆電生產總量將出現衰退，使得標準型DRAM的供需充足率上升至1.38％，代表供貨吃緊態勢不再。然而，在伺服器DRAM需求相對暢旺的情況下，標準型DRAM占原廠供給位元比重仍偏低，故不至於造成嚴重的供過於求。

由於標準型DRAM模組現貨均價已經遠低於第三季合約價，代表後續的跌勢難以避免，預期第四季合約價將季減5～10％。在OEM廠採購預期心理認為後面還會繼續走跌，因此部分價格不排除有超過10％的季跌幅出現。

全球疫情反覆對於後勢智慧型手機市場需求及零組件的供應仍有下修風險，且歷經第二季末品牌調降生產目標的影響，無論是品牌端亦或是代理商，皆承受高庫存水位的壓力。為因應疫情的不確定性，以及明年價格將走跌等多方考量，品牌採購動能將放緩，以優先去化庫存為主，第四季行動式DRAM單位位元需求將再進一步衰退。

整體而言，智慧型手機品牌在冬季疫情諸多不確定因素下，對於第四季生產及入料計畫都將採更嚴謹態度，因此即便原廠釋出降價意願，對於銷售的挹注仍相當有限。再者，目前行動式DRAM的獲利表現仍低於其他應用，都是不利降價因素，因此，預期包含discrete DRAM、eMCP、uMCP在內等產品，價格將與第三季持平。

值得注意的是，考量原廠歲末營收壓力以及智慧型手機品牌廠將進入新一年度LTA（Long Term Agreement）等因素，不排除年底將有機會提前適用明年第一季的價格，進而影響第四季的均價表現，提前帶來實質的降價效應。

隨著近一個多月來虛擬貨幣的價格從谷底回升，挖礦市場又再度熱絡，加上商務筆電市場動能仍算穩健，使得獨立顯示卡、筆電用顯卡仍有一定需求。目前三大DRAM原廠的繪圖型DRAM供貨生產主要都以GDDR6為重，加上當前挖礦用顯卡需求亦同樣轉換至採用GDDR6的新顯卡，使得GDDR5的生產及銷售幾乎乏人問津，其中現貨領域最為明顯。在現貨領跌，以及上述供應鏈問題導致採購動能不佳的氛圍下，預計第四季繪圖型DRAM價格恐將轉跌，但在原廠仍將力守價格平盤的態度之下，預估僅會小跌0～5％。

(時報資訊)