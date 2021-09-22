【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】商業軟體公司Freshworks宣布，受惠於混合工作模式推升對產品的需求，Freshworks在美國的股票首次公開發行（IPO）定價遠超出目標區間，預計將籌集10.3億美元。該IPO交易對這家Salesforce.com競爭對手的估值達到101.3億美元。

　由創投公司Accel和紅杉資本（Sequoia Capital）支持的Freshworks周二宣布將發行2850萬股，每股定價為36美元。此前該公司將每股發行價格上修至介於32至34美元，並表示以該價格區間的最高價估算，預計可籌集9.69億美元。

　過去一年半來美國的資本市場熱得發燙，一些知名的企業軟體公司爭先搶搭這一波上市熱潮，Freshworks也決定跟進同業腳步。

在這段期間內，大多數軟體公司的IPO交易都受到投資人熱烈歡迎，他們認為即使在疫情過後，該產業仍有成長空間，因為世界各地的企業引進混合工作模式，帶動了對企業軟體產品的需求。

　2010年Freshworks在印度清奈市（Chennai）成立，主要業務在於協助企業的客戶管理工作，其產品包括即時通平台、用於客服的人工智慧聊天機器人，以及可縮短等待時間的客服中心解決方案。

　Freshworks周三將在那斯達克市場掛牌交易，代碼為FRSH。其主承銷商為摩根士丹利、摩根大通和美國銀行證券。

(時報資訊)

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