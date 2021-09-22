近年來國際金融市場波動幅度加劇，即時交易與布局多元資產組合成為投資的重要趨勢。玉山銀行即日起推出「24小時線上換匯」服務，將線上外幣交易時間從原本的14小時延長為全天24小時，提供顧客全年無休且無斷點、零時差的數位外匯交易服務，滿足顧客即時投資外匯的需求。

過去線上換匯受到實體銀行營業時間的限制，民眾必須在下午3點半前完成外幣結匯。考量到顧客不一定可以在上班時間臨櫃完成外幣交易作業，以及國際金融市場發布重要經濟數據與政策的時間點大多在臺灣的晚上時間，玉山銀行於2015年首創推出夜間換匯服務，讓顧客在銀行營業時間外的下午5點到晚上11點間，仍可透過個人網路銀行與行動銀行進行線上換匯。為進一步提供顧客更便利的即時換匯服務，即日起，玉山提供365天、全天候的新臺幣與外幣間買賣、各種外幣間幣別轉換與行內外幣轉帳服務，讓顧客隨時隨地享有便利的數位外匯服務。

為推廣「24小時線上換匯」服務，玉山銀行在10月29日前每週一9:00至週五24:00推出換匯優惠活動，只要顧客使用個人網路銀行或行動銀行線上換匯，即可享有美元3.5分、歐元1.3角等15種外幣優惠。顧客於換完外幣後還可參加每月特匯日活動，享限時限量外幣定存優惠。此外，新顧客在今年10月15日前，線上同時開立玉山銀行臺幣與外幣數位帳戶，成功通過帳戶審核後，即可參加數位存款帳戶專屬外幣年息13%七天期定存限額專案。

玉山銀行持續推出創新的數位外匯服務，包括首創業界雙平台(網路銀行及行動銀行)皆可承作雙元貨幣組合式產品(DCI)，今年5月首創「外幣匯入臺/外幣帳戶大額線上解款」服務，讓顧客不論資金大小皆能靈活運用。同時，玉山也在2020年榮獲IDC數位轉型大獎「訊息與數據轉型領導者」殊榮，更以數位外匯榮獲第十屆菁業獎?最佳數位金融優等獎，未來將持續提供顧客更方便、更快速的數位外匯優質服務。

(時報資訊)

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